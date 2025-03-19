Вашингтон, 19 марта, 2025, 21:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), в том числе комплексы Patriot. Об этом 19 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Michal Fludra/Zuma/TASS

«И президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе», — добавила во время брифинга.

Левитт также подтвердила, что Вашингтон возобновил обмен разведданными с Киевом. При этом Трамп и Зеленский договорились работать над расширением режима прекращения огня.

Как передавало ИА Регнум, Трамп и Зеленский поговорили по телефону 19 марта. Американский лидер после этого сообщил, что они в ходе беседы обсуждали его контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин и Трамп созвонились днем ранее. Российский лидер назвал ключевым условием недопущения эскалации украинского конфликта полное прекращение иностранной военной помощи Киеву.

Президент РФ также поддержал инициативу Трампа о приостановке на 30 дней ударов между Россией и Украиной по энергетической инфраструктуре. Путин сразу же распорядился, чтобы в ВС РФ прекратили подобные атаки. Тем не менее в ночь на 19 марта ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае. Это привело к сильному пожару на объекте.

При этом телеканал CNN 5 марта сообщил, на Украине кончаются ракеты для Patriot, их осталось на несколько недель. И киевскому режиму нечем заменить это вооружение.

Ракеты Patriot часто не попадают по цели и представляют опасность для мирных граждан. В ноябре 2024 года в Одессе комплекс нанес удар по жилому району. Погибли восемь человек, десятки получили ранения. Ранее упавшая ракета Patriot едва не уничтожила маршрутку в Киеве.