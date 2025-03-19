Вашингтон, 19 марта, 2025, 21:22 — ИА Регнум. Заявления, будто президент РФ Владимир Путин на час опоздал на телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, не соответствуют действительности. Об этом 19 марта заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Звонок начался вовремя и продолжался длительное время», — ответил он на соответствующий вопрос телеканалу Fox News.

По словам Уолтца, Трамп не ждет на протяжении часа ни одного главу государства.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп провели телефонный разговор 18 марта. Они детально обсудили ситуацию на Украине. Российский президент подтвердил приверженность РФ мирному урегулированию конфликта. Главы государств договорились создать экспертные группы для работы по этому вопросу.

Трамп впоследствии назвал этот разговор очень хорошим и продуктивным. Он и Путин сошлись во мнении, что нужно стремиться к завершению украинского конфликта. Лидеры стран также обсудили многие элементы возможного мирного соглашения.

13 марта прибывшему в Москву спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу пришлось ждать встречи с Путиным около восьми часов. При этом Трамп позднее опроверг эту информацию.