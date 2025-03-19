Вашингтон, 19 марта, 2025, 20:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения двух стран требуют улучшения. Об этом 19 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Оба лидера подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений США и России», — отметила она в ходе брифинга.

Левитт добавила, что Путин и Трамп согласились с тем, что украинский конфликт должен закончится долгосрочным миром.

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