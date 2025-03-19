Вашингтон, 19 марта, 2025, 20:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине «раз и навсегда». Об этом 19 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Александр Полегенько/ТАСС

«Этот ужасный конфликт никогда бы не начался при президенте Трампе, но он полон решимости положить ему конец раз и навсегда», — подчеркнула она в ходе брифинга.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер в ходе прошедшего накануне телефонного разговора согласились в необходимости добиться долгосрочного мира на Украине, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп во время телефонного разговора и подробно обсудили украинский кризис. Российский президент поддержал идею американского коллеги о перемирии, но обратил внимание, что нужно устранить главные причины конфликта, а также учесть законные интересы РФ в области безопасности.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что между делегациями России и США 23 марта пройдут новые переговоры в саудовской Джидде. На них планируется проработать детали перемирия на Украине.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон еще не согласовали дату следующих переговоров и состав делегаций. Стороны планируют прийти к окончательному решению 20 марта.