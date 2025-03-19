Оренбург, 19 марта, 2025, 20:19 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продолжает работу на фоне появившейся в СМИ информации о его возможной отставке. Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Губернатор, как и всегда, работает на месте. Его график распланирован на несколько недель вперед», — приводит агентство слова источника.

Ранее РБК со ссылкой на источники написал, что в Кремле обсуждают отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и переход Паслера на его место.

Как передавало ИА Регнум, 23 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и контрольному управлению администрации главы государства проверить работу Минстроя РФ и губернатора Паслера по борьбе с паводками. Он отметил, что дело не в недоверии, а в том, что информация должна поступать из разных источников.

В Оренбургской области весной 2024 года из-за масштабных паводков пострадал ряд населённых пунктов. В регионе вводили федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. По данным местных властей, были подтоплены более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков. По данным правительства региона, специалисты признали 1745 домов подлежащими сносу после затопления, также 3201 жилому дому потребовался капитальный ремонт.