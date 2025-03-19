Москва, 19 марта, 2025, 20:18 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в ходе заседания 19 марта приняли в первом чтении законопроект о продлении срока призыва в армию на срок до года.

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (Срок представления поправок в пятнадцатидневный срок со дня принятия постановления; 02.04.2025)», — говорится в электронной базе законодательного органа.

В настоящее время решение о призыве действует в течение одной призывной кампании — весенней или осенней. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это приводит к отмене значительной части решений о призыве.

«Некоторые граждане, пользуясь отсутствием срока действия решения о призыве граждан на военную службу, злоупотребляют правом обжалования принятых в отношении них решений и подают жалобы, в том числе неоднократно, не в целях защиты своих прав, а в целях уклонения от призыва на военную службу», — отметили авторы инициативы.

По их информации, каждый призывной период эту лазейку используют около 5 тыс. граждан, уклоняясь от срочной службы в армии. Чтобы исправить это положение, законопроект предусматривает, что призыв подлежит исполнению в течение одного года со дня, когда было принято соответствующее решение.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал вернуть в стране всеобщий призыв в армию, так как коллективный Запада видит в России врага. Он также выступил за повышение расходов на оборону до 13% ВВП.

При этом многие в России идут служить в армию по контракту. В прошлом году профессиональными военными решили стать порядка 450 тыс. человек. Также более 40 тыс. мужчин вступили в добровольческие формирования, чтобы отправиться на спецоперацию на Украине.