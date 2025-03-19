Москва, 19 марта, 2025, 20:14 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Сумской областью. Об этом 19 марта сообщил Telegram-канал SHOT.

IMAGO/Dennis Goodwin/TASS

«Истребитель ВСУ F-16 сбит силами ПВО Белгородской области. Украинский пилот погиб при крушении самолёта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет был ликвидирован ракетой зенитного ракетного комплекса С-400.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что F-16 не могут соревноваться с российскими боевыми самолётами, так как последние превосходят западные образцы в технологичности. По его словам, чтобы противостоять, например, Су-35 один на один в воздушном бою, нужен комплексный подход, включая использование наземных систем ПВО и средств РЭБ.

Генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов в беседе с ИА Регнум 8 декабря рассказал, что переданная киевскому режиму партия F-16, скорее всего, будет потеряна пропорционально тому, как это происходило раньше, то есть даже без прямого столкновения с ВКС России. По его словам, такая тенденция обусловлена низким уровнем подготовки украинских пилотов.

15 февраля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в августе 2024 года командование воздушных сил ВСУ пыталось скрыть информацию о сбитии F-16 в результате собственной ошибки. Она уточнила, что ЗРК поразил истребитель во время массированного удара ВС России. По ее словам, украинские системы ПВО как минимум в третий раз сбивают свой самолёт по ошибке. Произошедшее попытались скрыть и иностранные источники, добавила она.

Газета The Washington Post писала, что крушение F-16 и потеря его пилота Алексея Меся является серьёзным ударом для Киева. В статье говорилось, что погибший был одним из шести украинских пилотов, которых обучали управлять истребителями данной модели.