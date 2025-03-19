Москва, 19 марта, 2025, 20:20 — ИА Регнум. Большая часть ответственности за безопасность подростков на фоне возросшей угрозы со стороны мошенников лежит на плечах родителей. Об этом в среду, 19 марта, заявил адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

19 марта стало известно о том, что пятнадцатилетнюю жительницу города Ачинска похитили неизвестные. Ее отец получил видеообращение с ребенком, в котором та потребовала выкуп в размере 500 тыс. рублей. Позже, после обнаружения школьницы, стало известно, что она таким образом выполняла указания мошенников. Никакого похищения в действительности не было.

«Фактически никакого похищения не было. Были именно мошеннические действия, направленные на вымогательство денежных средств у родителей с использованием данного ребенка. Наверное, самый сложный вопрос — как сделать так, чтобы обезопасить себя и своих детей от таких действий», — рассказал адвокат.

Эксперт заявил, что необходимо проводить профилактические беседы с детьми, объясняя им опасность контактов с кем-либо в онлайн-пространстве. В последние годы участились случаи, когда детей обманом заставляют сказать данные банковских карт или совершить покупку с карты родителей, объяснил юрист. Он указал на то, что в этих вопросах большая часть ответственности лежит на плечах родителей, которые должны рассказать детям о существующих угрозах и опасностях.

«Мы как бы с детства знаем о том, что не стоит брать конфеты у незнакомых людей на улице. Вот примерно та же схема должна быть и здесь. Но также сейчас существуют и специальные системы, которые отслеживают телефон ребёнка, позволяя пресечь любые мошеннические действия. Ну и стоит задуматься о некой гигиене. Если вашему ребёнку 15 лет, то, может, ему и не надо знать и иметь доступ к банковским картам родителей», — сообщил Баранов.

По словам юриста, сложно сказать, как именно мошенники заставляют выполнять свои требования таких подростков, как школьница из Ачинска, потому что существует достаточно большое количество различных обманных схем. В качестве примера специалист привёл случаи, когда обманные схемы применяли в Сети.

«Например, под видом игры или под видом выполнения какого-нибудь челленджа, чего-то подобного. Подростки достаточно восприимчивы к внешней информации, которую им представляют взрослые. Поэтому запугать или обмануть, ну, наверное, не представляло никакой сложности. И ребенок имел возможность в это поверить и совершать подобные действия»,— подытожил Баранов.

Как сообщало ИА Регнум, днем 18 марта 15-летняя девочка ушла из дома в Ачинске и не вернулась. Через два часа на телефон отца с неизвестного номера в мессенджере прислали видеообращение, на котором его дочь говорит о своем похищении и требовании похитителей перевести 500 тыс. рублей на определенный банковский счет для ее освобождения.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»). Следователи установили, что до кладбища, на котором было записано видео, школьница добиралась сама на такси. Правоохранители допустили, что она могла сама изготовить видеозапись с просьбой о выкупе. 19 марта девочку нашли живой в одной из квартир города Назарово. Ее жизни и здоровью ничто не угрожало.