Санкт-Петербург, 19 марта, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Суд в Санкт-Петербурге вынес решение об аресте начальника радиотехнической службы главного штаба ВМФ России капитана первого ранга Олега Лопатиева, обвиняемого во взятке. Об этом 19 марта сообщила руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

ФСБ РФ

Установлено, что Лопатиев запросил 8 млн рублей у гендиректора АО «Изумруд» за покровительство. У предприятия заключен контракт на выпуск изделия для нужд Минобороны в 2024–2026 годах в рамках гособоронзаказа. 15 марта гендиректор по договоренности с сотрудниками ФСБ передал обвиняемому первую часть взятки в размере 3 млн рублей в одном из ресторанов аэропорта Пулково. В результате Лопатьева задержали с поличным.

«Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление о заключении под стражу капитана первого ранга Олег Лопатиева сроком по 14 мая. Фигурант обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — процитировало ТАСС Лебедеву.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января СК РФ предъявил обвинение во взяточничестве заместителю начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павлу Вешкину. Предположительно, он получил крупное незаконное вознаграждение от компании «СЛ Фарма», которая занимается торговлей медицинскими изделиями и фармацевтической продукцией.

В феврале 2025 года правоохранители возбудили уголовное дело в отношении трех российских бизнесменов по факту хищения 300 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. В рамках проведения строительных работ в Калининградской области компании фигурантов «Комплитстрой групп» и «Атенон» привлекали в качестве субподрядчиков. Указанные деньги они потратили на цели, не связанные с исполнением контрактов.