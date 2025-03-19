Москва, 19 марта, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Банк России установил официальный курс доллара на 20 марта на уровне 82,8487 рубля. Об этом стало известно из данных на сайте регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Отмечается, что 20 марта евро окажется на уровне 90,8257 рубля, а юань — 11,4337 рубля. Кроме того, с 19 марта доллар подорожал на 1,3469 рубля, евро — на 3,256 рубля, а курс юаня вырос на 21,05 копейки.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что колебания курса национальной валюты — это временное явление, вызванное санкционным давлением и иными внешними факторами. Она уточнила, что, несмотря на изменение структуры торгов и валютного рынка, ключевой задачей регулирующего органа остается прозрачная демонстрация функционирования рынка для всех участников.

Кроме того, 21 февраля агентство Bloomberg отмечало, что на фоне изменений политического курса США российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту для развивающихся рынков. Так, по данным агентства и ЦБ России, с начала 2025 года национальная валюта России укрепилась по отношению к доллару США на 13%.