Махачкала, 19 марта, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и еще шесть пострадали в результате столкновения пассажирской и грузовой «Газелей» в Дагестане. Об этом 19 марта сообщили в оперативных службах.

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«Пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту Махачкала — Кизляр, столкнулась с грузовой «Газелью». По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 10 человек, из которых четыре погибли», — приводит слова источника ТАСС.

Отмечается, что ДТП произошло на федеральной автодороге Р-215, в районе населенного пункта Львовский в Бабаюртовском районе.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта вблизи села Ново-Чиркей Кизилюртовского района Дагестана произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и еще трех автомобилей. В результате пострадали 14 человек, один из которых в тяжелом состоянии.