Москва, 19 марта, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Назначение экс-главы правительства Запорожской области Ирины Гехт на должность врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) является частью политики президента России Владимира Путина по формированию стратегического кадрового резерва. Об этом в среду, 19 марта, заявил политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в разговоре с ИА Регнум.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

18 марта Путин подписал указ о назначении Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа. В указе отмечается, что Путин поручил Гехт возглавить регион в связи с тем, что губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подал заявление об отставке.

«Дело в том, что кадровая политика президента, формирование кадрового резерва — это такой важный, стратегический резерв власти по кадровой политике президента. И когда мы говорим «резерв», мы подразумеваем что-то, что лежит и ждет своего часа, и в этот час оно будет введено в бой, в строй и так далее», — сообщил эксперт.

Когда речь идёт про кадровый резерв, то можно увидеть людей, которые, обличенные доверием президента, постоянно совершенствуют свои навыки, свои умения, повышают свои знания, объяснил специалист. Он добавил, что это не только прохождение важных образовательных программ, таких как школа губернаторов, школа мэров, «Время героев» и других на платформе «Россия — страна возможностей», но и, конечно, опыт.

«Ирина Гехт была сенатором от Челябинской области и была зампредом Комитета по аграрной политике. Опыт Ирины, полученный в качестве зампреда комиссии в Совете Федерации, пригодился в Запорожской области. Поскольку это аграрный регион, то решать такие вопросы на новом месте Ире, конечно, помогал полученный ранее опыт. И управленческий опыт в сложном регионе, в непростом регионе, в Запорожской области», — заявил Асафов.

Безусловно, такой опыт пригодится и в НАО, считает эксперт, несмотря на то, что в данном регионе иные запросы и вызовы иные. Поскольку НАО является одним из 10 арктических регионов и важной частью стратегического Северного морского пути, там есть свои задачи и по улучшению жизни людей, которые там живут на обширной арктической территории, и, конечно, по созданию важной инфраструктуры для государства, уточнил собеседник агентства.

«Поэтому она продолжит то, что начал ее предшественник Юрий Бездудный. И мне кажется, полученный опыт необычного взгляда на решение проблем и выполнение задач в арктической зоне, конечно, поможет с учетом возрастающей геополитической значимости Арктики и с учетом, конечно, движений туда и американцев, и Арктического совета, и в том числе и Китая», — подытожил Асафов.

Как передавало ИА Регнум, Бездудный 18 марта сообщил, что уходит с поста губернатора на новую работу. Он подчеркнул, что в течение шести лет нахождения в этой должности он в первую очередь заботился о жителях региона и стремился многое сделать для его развития.

Путин 18 марта встретился с Гехт в Кремле и предложил ей возглавить Ненецкий автономный округ. Он предупредил, что работа на этом посту будет трудной. Гехт согласилась отправиться в северный регион.