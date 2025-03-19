Хельсинки, 19 марта, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Финляндия утратила свой суверенитет и территории страны по итогам советско-финской войны. На такой исход конфликта 19 марта пожаловался президент Финляндии Александр Стубб.

Global Look Press/IMAGO/Heikki Saukkomaa

Политик подчеркнул, что основа государственности, по его мнению, держится на трех столпах, среди которых он назвал независимость, суверенитет и территориальную целостность.

«Финляндия в 1944 году, после заключения [Иосифом] Сталиным мира, потеряла два из этих столпов. Мы сохранили независимость, фактически оставаясь единственным соседом Советского Союза. Но мы утратили суверенитет и право принимать решения. И мы также потеряли 10% нашей территории», — сказал Стубб на пресс-конференции после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Хельсинки.

Он добавил, что на утраченных территориях родились его предки. Финский президент подчеркнул, что Украина не должна сталкиваться с такой же ситуацией.

Ранее, 13 марта, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что финское население доброжелательно относится к России в отличие от официального курса Хельсинки. При полном одобрении англосаксов власти делают все, чтобы лишить Финляндию суверенитета. Кроме того, страна вновь становится плацдармом для агрессии против России, подчеркнул Патрушев. По его словам, финские историографы намеренно искажают причины конфликта 1939–1940 годов.

6 февраля посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что власти Финляндии нагнетают в стране атмосферу военного психоза, а также призывают граждан готовиться к войне с Россией. Посол считает, что руководство страны таким образом пытается оправдать рост военных расходов и то, как скоропалительно республика вступила в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, Финляндию приняли в НАТО в апреле 2023 года. В декабре того же года страна заключила с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предоставив американцам доступ к 15 финским военным базам.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в Североатлантический альянс, назвал это абсолютно бессмысленным шагом. Он напомнил, что у Москвы с Хельсинки были почти идеальные отношения, а теперь на финской границе придется размещать российские войска.