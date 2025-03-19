Москва, 19 марта, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Мошенники используют новый способ обмана россиян, ищущих работу: злоумышленники под видом работодателей предлагают оформить зарплатную карту и привязать ее к «корпоративному номеру». Об этом 19 марта сообщил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности Александр Холодов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его словам, схема работает следующим образом: представители якобы крупной компании приглашают жертву на дистанционное собеседование, после чего «работодатель» предлагает срочно оформить зарплатную карту, обещая, что при выполнении этого условия потенциальный сотрудник сможет выйти на работу уже на следующий день.

«Они требуют указать номер (корпоративный. — Прим. ред.) в банке при оформлении карты. То есть телефон мошенников привязывается к банковскому счету, потом они устанавливают доступ в личный кабинет и берут на вас кредит через этот банк», — сказал Холодов в видео, опубликованном в Telegram-канале ОП.

Также он попросил россиян быть внимательными и предупредить о новой схеме обмана знакомых, которые планируют трудоустроиться.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта в МВД РФ рассказали о другой уловке, связанной с телефонными звонками. В ведомстве предупредили, что неизвестные звонят под видом инженеров телекоммуникационных компаний и убеждают граждан в том, что проверяют линию. Затем просят нажать комбинацию цифр и символов, например, #90, #09 или любую другую.

МВД настоятельно рекомендует не вводить подобные комбинации: мошенники получат доступ к сим-карте и будут делать звонки за счет жертвы. Аферисты также смогут получить доступ к мобильному банку, поэтому при поступлении подобного звонка следует немедленно прервать разговор и положить трубку.