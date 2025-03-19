Краснодарский край, 19 марта, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Для тушения пожара на нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае, вспыхнувшего после падения обломков украинских дронов, привлекли 357 человек. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

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«Дополнительно увеличена группировка, привлеченная для ликвидации возгорания. В настоящее время задействованы 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда», — указано в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что площадь пожара достигла 4250 кв. м. Специалисты тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты вокруг резервуара.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 марта на нефтебазе возле станицы Кавказской после падения обломков украинского беспилотника начался пожар, произошла разгерметизация одного резервуара.

При этом 18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение американского коллеги Дональда Трампа о взаимном прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней. Он сразу дал соответствующее распоряжение российским военнослужащим.

В результате российские средства ПВО сбили семь уже запущенных в сторону Украины беспилотников. Действия украинской стороны в Минобороны назвали срывом мирных инициатив Трампа.