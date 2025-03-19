Вашингтон, 19 марта, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершились в пользу Москвы. Об этом 19 марта колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион в своей статье.

Kremlin Pool/via Global Look Press

«Результаты телефонного разговора между президентами России и США во вторник стали по всем параметрам победой Владимира Путина», — говорится в статье.

Отмечается, разговор двух лидеров подтвердил, что Россия не собирается идти на уступки в обмен на прекращение боевых действий на Украине.

По мнению автора, выдвинутые Россией условия могут показаться Трампу и его команде разумными и «небольшой ценой за прекращение кровопролития».

«Что пока не ясно, это то, сколько президент Трамп готов уступить, чтобы заключить сделку», — написал журналист.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. При этом нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности, отметил президент.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер отдал военным соответствующее распоряжение.

Путин также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум 19 марта заявил, что ключевой смысл состоявшихся телефонных переговоров между Путиным и Трампом заключается в продолжении диалога глав государств после шквала вранья и фейков о России в период правления бывшего президента США Джо Байдена. Он отметил, что разговор идет между руководителями двух крупнейших держав, а все остальные пытаются хоть как-то заполучить себе место за столом этих переговоров, не получая желаемого результата.