Газа, Палестина, 19 марта, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Израильские военные 19 марта начали наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа для увеличения буферной зоны и создания барьера между севером и югом анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду.

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

«В ходе операции силы вновь расширили контроль до центральной части коридора «Нецарим», — отмечается в сообщении.

Кроме того, армия приняла решение о развертывании бойцов бригады «Голани» в южной части сектора Газа для возможных боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в скором времени начнется эвакуация мирного населения из зон боевых действий. Он подчеркнул, что удары ВВС Израиля по членам группировки ХАМАС были только началом, и пригрозил полным разрушением анклава.

В ночь на 18 марта израильские военные возобновили военные действия против палестинского движения ХАМАС в Газе. ЦАХАЛ нанес массированные удары по объектам ХАМАС в анклаве. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, при ударах Израиля погибли 412 человек. Среди погибших премьер правительства ХАМАС Иссам ад-Даалис.

Позже в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации в секторе Газа вызывает у России обеспокоенность. При этом МИД РФ призвал израильскую и палестинскую стороны вернуться к переговорам, отметив, что Россия сожалеет о возобновлении Израилем военной операции в Газе. В ведомстве подчеркнули, что силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно.

В середине января Тель-Авив и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о временном перемирии в Газе. После этого, в начале марта, власти Израиля согласились на предложение США временно прекратить огонь на период религиозных праздников Рамадан и Песах.