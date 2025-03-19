Киев, 19 марта, 2025, 19:01 — ИА Регнум. Финляндия вместе с другими европейскими странами создаст коалицию по возведению укрытий на Украине. Об этом 19 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press/Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency

«Коалиция по гражданской обороне под лидерством Финляндии чрезвычайно важна для нас. Наши министры сегодня будут подписывать документ, который учреждает коалицию», — сообщил он на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Зеленский поблагодарил Хельсинки за эту инициативу. По его мнению, у финнов большой опыт по строительству укрытий на границе с Россией и Белоруссией.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости полной остановки иностранной военной помощи киевскому режиму. Он назвал это главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине, а также для решения его дипломатическим путем.

Также Путин поддержал идею Трампа о приостановке на 30 дней ударов между Россией и Украиной по энергетическим объектам и отдал соответствующее распоряжение командованию российской армии. Но Киев не поддержал эту инициативу, в ночь на 19 марта ВСУ атаковали дроном нефтебазу в Краснодарском крае, что привело к сильному пожару.

Глава киевского режима Владимир Зеленский после этого заявил, что ему недостаточно слов российского президента для приостановки ударов по энергообъектам. Он заявил, что хочет установления действенного контроля по этому вопросу. При этом украинский политик пообещал, что ВСУ не будут атаковать энергетическую инфраструктуру в России, если этого не станут делать ВС РФ.