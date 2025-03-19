Вашингтон, 19 марта, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским продлился около часа. Об этом американский лидер рассказал 19 марта.

Global Look Press/Sarsenov Daniiar Владимир Зеленский

Он уточнил, что стороны обсуждали итоги контакта президентов США и России.

«Только что закончил очень хороший телефонный разговор с <главой киевского режима> Зеленским. Он продолжался около часа. Многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. Мы на пути к этому», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что дал поручение госсекретарю США Марко Рубио и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу подготовить «подходящее описание» затронутых тем. В скором времени госдепартамент США обнародует заявление по итогам беседы Трампа и Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Одной из тем повестки стало обсуждение ситуации на Украине. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней, соответствующее распоряжение глава государства отдал российским военным.

Президент РФ назвал ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму. Зеленский согласился на взаимное прекращение ударов России и Украины по инфраструктуре друг друга, но при этом сразу начал выдвигать свои условия, в числе которых контроль со стороны США за исполнением договоренности.

Кроме того, в ночь на 19 марта Украина снова атаковала российскую территорию дронами, что привело к пожару на нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Российские же средства ПВО после распоряжения Путина оперативно сбили семь беспилотников, выпущенных в сторону Украины. В Минобороны РФ заявили, что атака дронов ВСУ была призвана сорвать мирные инициативы главы Белого дома.