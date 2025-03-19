Москва, 19 марта, 2025, 18:59 — ИА Регнум. В рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что именно справедливость должна стать основным критерием работы прокуратуры. Об этом в среду, 19 марта, заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в разговоре с ИА Регнум.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ

19 марта Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Президент поблагодарил прокуроров всех уровней за большую работу, проделанную в 2024 году. Глава государства обратил внимание на то, что во многих случаях именно благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры были восстановлены права граждан и возмещен причиненный ущерб.

«Прежде всего надо обратить внимание на то, что президент определил те проблемные направления, на которых следует сосредоточиться. И это направления системные. Критерий, с помощью которого можно организовать и проверять те или иные процессы, это выполнение принципа справедливости. Недаром слово «справедливость» прозвучало как в выступлении президента, так и в выступлении генерального прокурора», — сообщил эксперт.

Собеседник агентства объяснил, что это касается всех процессов, которые происходят в экономической сфере, сфере ЖКХ, экологии и многих других. Это выполнение социальной справедливости, а исполнение этого принципа касается жителей и старых территорий, и тех регионов, которые недавно вошли в состав России, добавил специалист.

«Те регионы, которые подверглись, как мы знаем, террористической атаке, я имею в виду Курскую область. Этот принцип касается и в обратную сторону тех, кто, собственно, покусился, скажем так, на наши интересы, на наши границы. И в этом смысле президент очень четко сказал, что это террористы, которые должны быть наказаны, и этого требует справедливость. То есть отношение к тем, кто является нашим непосредственным врагом»,— заявил Гагарин.

Подходы, которые должны применять работники прокуратуры к контролю за происходящими процессами, исходят из принципа справедливости, отметил эксперт. Он уточнил, что президент России особо обратил внимание на то, что системная координация всех усилий необходима в том числе и с участием общественности.

«Эта координация должна привести к тому, что те запросы и те интересы, которые сейчас существуют у населения, были бы осуществлены. Это как раз очень важно. И мы видим, что контролирующие органы здесь активно работают. Это надзор в том числе за осуществлением государственных проектов, которые, как мы понимаем, и были организованы, инициированы президентом для того, чтобы решить многие проблемы, которые сейчас существуют у населения. И решить их опять же системно, исходя из принципа социальной справедливости», — сообщил специалист.

По мнению Гагарина, те, кто пытается использовать эти национальные проекты для своего личного обогащения в ущерб закону и интересам самого населения, безусловно, должны быть наказаны. Те цифры, которые озвучены генеральным прокурором, свидетельствуют о том, что контролирующие органы работают хорошо, и это безусловно заслуживает высокой оценки, заявил эксперт, напомнив, что за 2024 год было возбуждено 863 уголовных дела за посягательства на более чем 4–5 млрд рублей.

«Это говорит о том, что, да, действительно проблема существует. Но она находится под контролем. И будем надеяться, что таких поползновений, попыток каким-то образом использовать национальные проекты в своих корыстных целях, будет, безусловно, меньше. А если будут, то будут пресечены»,— поделился мнением собеседник агентства.

Одна из основных задач прокуратуры — работа с защитой прав ветеранов СВО и людей, пострадавших от киевского режима, сообщил специалист. По его словам, это направление является очень актуальным и показательным в последние годы, потому что по отношению к ветеранам и членам их семей можно проверять отношения общества и государства. Это является свидетельством того, что государство должно делать и делает для защиты этих интересов, объяснил эксперт.

«Природоохранная прокуратура — это сейчас очень важная тема, которая вышла опять-таки на первые позиции. Это связано было с теми злоупотреблениями, которые были выявлены депутатами Государственной думы, контролирующими структурами. И этот процесс до сих пор еще не завершен. Потому что ответственные, безусловно, должны быть наказаны», — рассказал Гагарин.

Собеседник агентства считает, что тот эффект, тот резонанс, который возник вокруг этого дела, будет предупреждением и отработкой механизма взаимодействия контролирующих структур в лице прокуратуры, сообщества депутатского корпуса и общественности.

«Мне кажется, что вот этот альянс сейчас является очень сильной структурой или таким своеобразным, наверное, явлением времени, потому что мы помним, что вокруг экологических процессов очень много было недобросовестных людей в политическом и экономическом плане. И сейчас мы понимаем, что именно эта проблема является не инструментом для получения каких-то политических бонусов. А тем инструментом, который необходим для того, чтобы выстроить систему контроля и защиты наших природных ресурсов», — подытожил Гагарин.

Как передавало ИА Регнум, Путин, выступая на заседании, попросил прокуроров проанализировать наиболее острые проблемы, которые волнуют население, и представить предложения по их решению. Все уровни власти должны эффективно реагировать на запросы граждан, добавил президент.

Российский лидер также подчеркнул, что самой главной задачей для Генпрокуратуры является надзор за тем, чтобы закон исполнялся во всех случаях, а особенно — должностными лицами. Граждане в этом видят залог справедливости, что помогает сплочению государства, отметил он.