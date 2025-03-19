Чебоксары, 19 марта, 2025, 19:25 — ИА Регнум. К 80-летию Великой Победы ПАО «Газпром» в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» перевело Вечные огни на хуторе Песчаном Краснодарского края и в селе Шемурша Чувашской Республики со сжиженного на сетевой природный газ. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

ПАО «Газпром»

По поручению президента РФ Владимира Путина «Газпром» газифицирует мемориалы с Вечными огнями и после обслуживает их по всей стране. В настоящее время в зоне ответственности компании более 1,8 тыс. Вечных огней и Огней памяти.

19 марта Вечный огонь на Мемориале воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., на хуторе Песчаном Краснодарского края взят на обслуживание «Газпромом». Частицу пламени для зажжения доставили с мемориала «Площадь Героев» в Новороссийске.

На торжественное мероприятие приехали генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадий Нараев, первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Тесля и заместитель директора департамента внутренней политики Администрации Краснодарского края Михаил Погиба.

Мемориал представляет из себя фигуру советского солдата, по периметру с северной и южной стороны монумента расположены десять плит с фамилиями погибших: на плитах указаны 258 имен бойцов Красной Армии, жителей и уроженцев хуторов Веревкин, Песчаный, Староармянский и Широкий Лиман (ныне не существует), не вернувшихся с фронта.

Перед памятником размещена пятиконечная звезда, пламя в которой зажигалось только в праздники. В этом году его подключили к сетевому газу.

Также 19 марта со сжиженного на сетевой природный газ перевели Вечный огонь на Мемориале воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в селе Шемурша Чувашской Республики. Частицу пламени для зажжения привезли с главного Вечного огня республики — Монумента Воинской Славы в Чебоксарах.

На церемонию по зажжению огня приехали руководитель администрации главы региона Вячеслав Борисов, заместитель председателя Государственного совета республики, секретарь политического совета Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Петрова, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Александр Бусыгин.

Обелиск павшим воинам-землякам установили в селе в 1981 году. В 2024 году на месте обелиска построен новый мемориал участникам Великой Отечественной войны. В центре композиции расположено 10 мраморных стел, посвященных подвигу участников войны. На лицевой стороне написаны имена 306 воинов — уроженцев села Шемурша.

«Газпром» проложил газопровод и установил новое газогорелочное устройство, чтобы перевести Вечный огонь на сетевое топливо.

С 21 февраля по всей стране каждую неделю проходят подключения Вечных огней к сетям газораспределения. Акция завершится перед Днем Победы торжественной церемонией одновременного зажжения обновленных огней. На сегодняшний день новые Вечные огни зажглись в Республике Алтай, Новгородской, Тамбовской, Рязанской, Тюменской, Омской областях и Краснодарском крае.

28 февраля эстафета Вечного огня в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» перешла в Рязанскую область. К сетевому природному газу подключили Вечный огонь в поселке Александро-Невский. Для его перевода на сетевой газ был построен газопровод протяженностью 46 м.