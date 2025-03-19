Молдавия, 19 марта, 2025, 18:46 — ИА Регнум. В Молдавии суд заочно приговорил депутата и одного из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы и объявил его в розыск. Об этом 19 марта заявил его коллега по блоку «Победа» Василий Боля.

Александр Нестеровский/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отмечается, что депутата признали виновным в пассивной коррупции и принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы.

«Приговор шит белыми нитками, он аргументирован только политически. Прокурор просил осудить депутата на 10 лет, но судья добавил срок и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Такое решение кажется очень странным, судья сказал, что распорядился, чтобы Нестеровский был объявлен в розыск», — заявил Боля на митинге в поддержку Нестеровского, проходящем у здания суда в Кишинёве.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день адвокат Нестеровского Анатолий Пител сообщил, что молдавский депутат получил российское гражданство. По его словам, власти республики с помощью сфабрикованных уголовных дел хотели устроить показательный судебный процесс, чтобы запугать оппозицию.

Пител также поблагодарил Москву за предоставление российского паспорта и добавил, что прозападные власти не прощают дружеских связей с Россией. Он уточнил, что Нестеровский всегда открыто и прямо выступал за партнерские связи с Москвой, за развитие экономических взаимоотношений, без которых Кишинёв терпит экономический крах. В 2021 году депутат также участвовал в акции протеста в защиту русского языка, с которого был снят статус межнационального.