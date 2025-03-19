Белград, 19 марта, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Депутаты сербского парламента (народной скупщины) приняли отставку премьер-министра Милоша Вучевича. Об этом 19 марта сообщил телеканал РТС.

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«Сербский парламент в соответствии со статьей 132 Конституции принял отставку премьер-министра, и таким образом полномочия правительства Милоша Вучевича официально завершились. Крайний срок формирования нового правительства начинается завтра, 20 марта», — заявила спикер скупщины Ана Брнабич.

Отмечается, что новое правительство должно быть сформировано до полуночи 18 апреля, иначе президенту придется распустить парламент и назначить выборы. Кроме того, по данным телеканала, отставка Вучевича произошла на фоне протестных акций в Сербии.

Как передавало ИА Регнум, 28 января Вучевич объявил о своей отставке, этот шаг он объяснил митингами и расколом в обществе Сербии. Вместе с ним уйдет в отставку весь кабмин.

Протестные акции разгорелись в Сербии в конце 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где в результате обрушения бетонного навеса погибли 14 человек. Протестующие потребовали отставок, в частности мэра Нови-Сада Милана Джурича и премьер-министра страны.

На это президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители западных спецслужб таким образом пытаются организовать цветную революцию, используя для этого студентов. Сербский лидер отметил, что власти будут до последнего ждать, прежде чем ответить на действия демонстрантов.