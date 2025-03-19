Курск, 19 марта, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС с 12 марта эвакуировали из Суджанского района Курской области 525 человек. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

РИА Новости/Сергей Бобылев

В ведомстве уточнили, что спасатели будут продолжать вывозить жителей из района.

«В 67 пунктах временного размещения на территории Курской области на данный момент находятся порядка 6,5 тыс. человек», — отметили в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что россиян обеспечивают всем необходимым. Во всех пунктах временного размещения работают психологи МЧС. В ведомстве добавили, что с августа 2024 года в регион 360 колоннами, в том числе сотрудниками МЧС России, доставлено 7700 тонн гуманитарного груза.

Как сообщало ИА Регнум, с 13 по 15 марта Вооруженные силы России освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой, Подол и расположенные недалеко Рубанщину и Заолешенку.

В оперштабе региона сообщили, что с 15 марта и до окончания работ по разминированию территорий будут временно закрыты 122 населенных пункта, прилегающие к ним сельскохозяйственные и лесные угодья. Ограничения затронули шесть приграничных районов: Глушковский, Суджанский, Беловский, Большесолдатский, Кореневский и Льговский.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил, что жителям приграничья после освобождения территорий пока небезопасно возвращаться в свои дома. По его словам, российским военнослужащим потребуется время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние и на разминирование территории.