Москва, 19 марта, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Конкретика по месту проведения очной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока отсутствует. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Global Look Press/Roman Naumov/URA.RU

Он отметил, что, хотя президенты и не затрагивали данную тему в телефонном разговоре 18 марта, есть понимание, что она может состояться в перспективе.

Представителю Кремля задали вопрос, возможен ли вариант проведения очного саммита в Саудовской Аравии.

«Такой вариант нельзя исключать. Но конкретики по этому вопросу пока нет», — процитировало его ответ ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф ранее 19 марта заявил, что встреча Трампа с Путиным, вероятно, произойдет в Саудовской Аравии. Он отметил, что полное прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто «через пару недель».

Спецпосланник также сообщил, что Россия и США проведут следующие переговоры 23 марта в саудовской Джидде, где проработают детали перемирия на Украине. Российско-американские контакты приносят положительные результаты, добавил спецпосланник.

17 марта Песков отмечал, что по срокам встречи Трампа и Путина нет даже наметок. По его словам, если президенты примут решение, то она будет готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств.