Москва, 19 марта, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин после заседания коллегии Генпрокуратуры, прошедшего 19 марта, попросил зайти к нему заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

РИА Новости/Алексей Никольский

«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — обратился Путин к Медведеву, находившемуся в первом ряду.

После этого президент вместе генпрокурором Игорем Красновым ушел за кулисы. Зампред Совбеза проследовал за ними.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954354" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Зайдите, пожалуйста»: Владимир Путин попросил Дмитрия Медведева остаться после коллегии Генпрокуратуры

Как передавало ИА Регнум, Путин, выступая на заседании, попросил прокуроров проанализировать наиболее острые проблемы, которые волнуют население, и представить предложения по их решению. Все уровни власти должны эффективно реагировать на запросы граждан, добавил президент.

Российский лидер также подчеркнул, что самой главной задачей для Генпрокуратуры является надзор за тем, чтобы закон исполнялся во всех случаях, а особенно — должностными лицами. Граждане в этом видят залог справедливости, что помогает сплочению государства, отметил он.