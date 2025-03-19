Подгорица, 19 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Бывший форвард сборной Черногории Андрий Делибашич умер на 44-м году жизни, два года назад у него обнаружили опухоль мозга. О смерти футболиста сообщила пресс-служба сербского «Партизана», где спортсмен начинал свою карьеру.

Global Look Press/Panoramic/ZUMAPRESS.com

В клубе также сообщили, что Делибашичу удалось один раз победить раковую опухоль, однако произошел рецидив, и болезнь вернулась, ударив еще сильнее.

«Ваш веселый дух, позитивная энергия и большое сердце всегда будут чем-то, что мы будем помнить, как и все те хорошие моменты, которые мы пережили вместе», — говорится на сайте «Партизана».

Делибашич сыграл за «Партизан» 100 матчей, в которых забил 48 голов. Кроме того, футболист успел выступить за несколько испанских клубов: «Мальорка», «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». После завершения игровой карьеры спортсмен тренировал «Партизан», а также черногорские «Будучности» и «Морнаре».

В национальной команде он провел 21 матч и отличился шестью забитыми голами.