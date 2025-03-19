Москва, 19 марта, 2025, 18:21 — ИА Регнум. Качественное обновление российского подводного флота позволит отражать любое военно-политическое давление извне. Об этом 19 марта заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Уверен, что качественное обновление подводного флота и мастерство личного состава позволят и впредь эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, отражать любое военно-политическое давление извне», — отметил он в видеопоздравлении с Днем моряка-подводника.

Белоусов отметил, что мощь и технологичность российского подводного флота являются результатом достижений отечественной научно-инженерной мысли, самоотверженного труда ученых, кораблестроителей и рабочих.

Белоусов добавил, что в настоящее время в ходе специальной военной операции с дизель-электрических подводных лодок эффективно применяются крылатые ракеты «Калибр», а также совершенствуется система базирования.

Министр отметил планомерное развитие российских подводных сил. Он подчеркнул, что на вооружение поступают новые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей-А», многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон».

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» отработала глубоководное погружение на глубину 240 м в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Экипаж, успешно выполнив подводную часть упражнения, осуществил всплытие субмарины в надводное положение и продолжил действовать в рамках плана боевой подготовки флота.

Новейшую подлодку «Магадан» проекта 636.3 заложили в ноябре 2019 года. Спустили ее на воду в марте 2021 года, а в октябре она вошла в состав ВМФ России. Подлодка оснащена в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и способна поражать цели на расстоянии 1 тыс. км.