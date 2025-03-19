Тель-Авив, Израиль, 19 марта, 2025, 18:25 — ИА Регнум. В скором времени начнется эвакуация мирного населения из зон боевых действий в секторе Газа. Об этом 19 марта заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

EPA/HAITHAM IMAD/TASS

«Скоро начнется эвакуация из зон боев», — сказал он в видеообращении, которое распространила пресс-служба минобороны.

Кац подчеркнул, что удары ВВС Израиля по членам группировки ХАМАС были только началом, и пригрозил полным разрушением анклава.

«Продолжение будет гораздо более тяжелым, вы заплатите полную цену», — заключил министр обороны Израиля.

18 марта сообщалось, что в результате ракетных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам радикальной палестинской организации ХАМАС число погибших превысило 200 человек. Управление анклава по работе со СМИ в секторе Газа уточнило, что 107 жертв были жителями расположенных на юге анклава населенных пунктов.

Как передавало ИА Регнум, в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что ЦАХАЛ в ночь на 18 марта возобновила военные действия против ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные в данный момент наносят массированные удары по объектам ХАМАС в палестинском анклаве. В свою очередь в Белом доме заявили, что руководство Израиля заранее проинформировало администрацию президента США Дональда Трампа о предстоящих ударах. Администрация Трампа подчеркнула, что ХАМАС, хуситы, Иран и все, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, «заплатят за свои действия».

При этом МИД РФ призвал израильскую и палестинскую стороны вернуться к переговорам, отметив, что Россия сожалеет о возобновлении Израилем военной операции в Газе. В ведомстве подчеркнули, что силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно.

В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.

2 марта Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. Решение принималось премьер-министром Израиля Нетаньяху с участием министра обороны и переговорной группы.