Москва, 19 марта, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Франция стала главным торговым партнером России в Евросоюзе с импортом в €507 млн в январе. Об этом 19 марта заявило «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Владимир Гердо/ТАСС

Отмечается, что импорт российских товаров во Францию увеличился на треть за год, и январская сумма стала максимальной с 2022 года, когда общий импорт составлял €872 млн. Согласно данным, экспорт французских товаров в годовом значении также вырос на 4% и достиг €137,3 млн.

На втором месте по объему товарооборота с РФ находится Германия — €625 млн, а на третьем — Италия с €600,9 млн. За ними идут Венгрия (€563,7 млн) и Бельгия (€537,4 млн). Кроме того, торговля России со станами Евросоюза в целом составила в начале года $5,6 млрд против $6 млрд в январе прошлого года.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году главными торговыми партнерами России в Европе стали Белоруссия ($55 млрд), Германия ($12,2 млрд) и Нидерланды ($9,9 млрд). Уточняется, что на долю этих стран пришлась совокупно почти половина товарооборота. Общая же сумма торговли РФ с европейскими странами составила $163,4 млрд.

При этом поддержавшие антироссийские санкции Болгария и Хорватия нарастили импорт. Болгария на 2%, что составило $500 млн, а Хорватия — на 22%, или до $220 млн.