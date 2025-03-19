Москва, 19 марта, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры возвращения 175 российских военных из украинского плена. Видео опубликовано 19 марта в Telegram-канале ведомства.

кадр из видео

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

На видео российские бойцы садятся в автобус и едут.

«Ура! Мы дома!» — произносит один из них.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 19 марта Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 175 на 175. Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь и предоставили возможность связаться с родственниками. По возвращении в Россию их направят для лечения и реабилитации в медицинские учреждения Минобороны.

Кроме того, российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом уведомил о предстоящем обмене с Украиной военнопленными по формуле 175 на 175. При этом отмечалось, что в качестве жеста доброй воли украинской стороне будут переданы 23 тяжелораненых бойца, находящихся на лечении в российских госпиталях.