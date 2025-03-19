Москва, 19 марта, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и сопровождавшее его ожидание является великим историческим событием. Об этом 19 марта заявил замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

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«Это смешно, когда все, включая либеральную шушеру, только что твердившую, что Россия изолирована, разорвана в клочья, разгромлена, региональная держава, <…> сутки с замиранием сердца ждали этого звонка, где будет обсуждаться в том числе и их судьба», — отметил он, выступая на телеканале «Россия 1».

Самое точное определение прошедших переговоров, по мнению Исаева, дал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, заявивший, что два великих лидера работают на благо человечества. Депутат подчеркнул, что Россия и США, как страны, несущие особую ответственность за судьбу человечества, наконец приступили к нормальным переговорам.

«Говорить о победе, наверное, нам еще преждевременно. Не будем забегать вперед. Но коренной перелом в достижении целей специальной военной операции, на мой взгляд, произошел», — добавил Исаев.

Он напомнил, что конфликт начался с давления на Россию санкциями, финансирования антисистемной оппозиции, планов по расширению НАТО за счет Украины, Грузии и Молдавии, а также выхода Запада из международных договоров по ограничению вооружений. В конце 2021 года РФ предложила США обсудить все вопросы безопасности, но получила отказ. Кроме того, Запад натравил на Россию Украину.

«Сначала хотели разгромить, когда не получилось разгромить, нам говорили: «А вот с Украиной ведите переговоры, а мы будем стоять за ее спиной, подсказывать. Ну, знаете, хулиган натравил собаку, а потом говорит: «А вот с собакой ведите переговоры. У меня принцип: ничто о моей собаке без моей собаки», — возмутился политик.

Исаев отметил, что теперь эта стратегия провалилась. Запад хотел сплотиться против России, но оказался расколотым как никогда. Российская армия при этом продолжает наступать на фронте, а Москва и Вашингтон ведут переговоры по всем вопросам международной безопасности, а не только по Украине.

Депутат также отметил символичность договоренности о проведении хоккейного матча между Россией и США. По его мнению, этот сигнал понятен каждому.

«Что такое спортивные соревнования? Это альтернатива войне. Сделано заявление, что Соединенные Штаты Америки готовы выйти из прокси-войны с Россией — они признали сами, что вели эту прокси-войну, на официальном уровне — и перейти к соревнованию», — подчеркнул Исаев.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп провели телефонный разговор 18 марта. Они обсудили мирное урегулирования на Украине, другие внешнеполитические темы, также вопросы сотрудничества Москвы и Вашингтона. После переговоров американский лидер допустил, что США могут возобновить экономическое взаимодействие с Россией, когда завершится украинский конфликт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разговор российского и американского лидеров, отметил, что Путин и Трамп доверяют друг другу. Они намерены продолжать работу по нормализации отношений между странами.