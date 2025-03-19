Москва, 19 марта, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей (SWIFT) уже никому не нужна, потому что у России и других стран появились альтернативные системы расчетов. Такое мнение 19 марта высказал глава ВТБ Андрей Костин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Или возьмем SWIFT — он уже никому не нужен. У нас, у других стран есть современные системы, надо просто продолжать их развивать. Конечно, отдельным игрокам, скажем, экспортерам, может быть проще на сегодняшний день рассчитываться в долларах», — сказал он журналу «Эксперт» на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Костин добавил, что в случае ослабления санкций в сфере платежей возможен откат к старым методам, но при этом он будет ограниченным.

По словам главы ВТБ, после санкций против России в финансовой сфере весь мир стал осторожнее относиться к SWIFT.

«Я могу вас заверить, что из нашего диалога с коллегами, например, из арабских стран, следует однозначный вывод: все очень насторожены после того, как были арестованы активы Центрального Банка РФ. Кому хочется такое?» — подчеркнул он.

В январе Костин призвал отказаться от использования SWIFT, чтобы избежать утечек информации. Банковская система SWIFT существует для обмена платежами между странами. К ней подключены более 11 тыс. крупнейших банков по всему миру. Ряд российских банков отключили от SWIFT летом 2022 года в рамках шестого пакета санкций, введенных против РФ.

17 марта в рамках 16-го пакета антироссийских санкций вступил в силу запрет Евросоюза на доступ к SWIFT еще 11 российским банкам и двум небанковским кредитным организациям. В него включили: банки «Ак Барс», «Уралсиб», «Банк Точка», «ББР Банк», «Банк Синара», «Кузнецкбизнесбанк», «МБ Банк», «Кубань кредит», «Национальный резервный банк», «Росэксимбанк», «Примсоцбанк».

При этом президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что страна развивается и ее экономика растет на фоне беспрецедентных санкций, а любой шантаж и попытки западных стран помешать развитию российского государства не увенчаются успехом. В октябре 2024 года российский лидер сообщил, что государства БРИКС занимаются созданием собственного аналога системы SWIFT.

Как сообщало ИА Регнум, в январе первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на международной выставке-форуме «Россия» провел презентацию созданного ЦБ аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключились 557 банков и компаний, в том числе 159 нерезидентов из 20 стран мира.