Сент-Джорджес, 19 марта, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Великобритания разрешила футбольной сборной Гренады участвовать в товарищеской игре против национальной команды России. Об этом 18 марта сообщил главный тренер гренадской команды Энтони Модесте на пресс-конференции.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, команда действует согласно протоколу и всем надлежащим процедурам.

На сегодняшний день команда Гренады находится на 174-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Ее матч со сборной России состоится вечером 19 марта на стадионе московского «Динамо».

Как передавало ИА Регнум, 10 марта Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России 25 марта сыграет с национальной командой Замбии, матч также пройдет на стадионе «Динамо». В рейтинге ФИФА замбийская команда находится значительно выше гренадской сборной — на 87-м месте.

Позднее, 13 марта, РФС объявил, что нападающего тольяттинского «Акрона» 36-летнего Артема Дзюбу вызвали в сборную на предстоящие матчи с командами Замбии и Гренады впервые с 2021 года. Сам футболист позднее признался, что приятно шокирован приглашением в сборную России.