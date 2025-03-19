Вашингтон, 19 марта, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 19 марта сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Президент Трамп находится в Овальном кабинете, говоря по телефону с Зеленским», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Одной из тем повестки стало обсуждение ситуации на Украине. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней, соответствующее распоряжение глава государства отдал российским военным.

Путин подчеркнул, что для недопущения эскалации конфликта на Украине, а также для возможности разрешить его дипломатическим путем необходимо полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму. Президент назвал это ключевым условием.

Зеленский согласился на взаимное прекращение ударов России и Украины по инфраструктуре друг друга, однако тут же начал выдвигать свои условия, в числе которых контроль со стороны США за исполнением договоренности.

Однако в ночь на 19 марта Украина вновь атаковала российскую территорию дронами, что привело к пожару на нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Российские же ПВО после распоряжения Путина оперативно сбили семь беспилотников, выпущенных в сторону Украины.