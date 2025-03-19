Химки, Московская область, 19 марта, 2025, 17:59 — ИА Регнум. На территории промзоны и складов в подмосковных Химках произошло возгорание строительного мусора. Об этом 19 марта сообщил источник в экстренных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По его словам, которые привело KP.RU, пожар вспыхнул днем 19 марта по адресу улица Заводская, 15/2. На место прибыли сотрудники противопожарных служб, данных о пострадавших не поступало.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 250 кв. м. В работах по ликвидации пожара участвуют 12 человек и задействовано три единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта в городе Новокуйбышевске Самарской области на одном из складов вспыхнул пожар, площадь которого составила 1,5 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал, в работах по ликвидации возгорания принимали участие 87 человек и задействовали 27 единиц техники.