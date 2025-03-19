Абу-Даби, 19 марта, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram к настоящему времени насчитывает более 1 млрд активных пользователей в месяц. Об этом 19 марта в своем аккаунте сообщил его основатель Павел Дуров.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Вовлеченность пользователей также растет. В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и тратит на приложение 41 минуту в день», — написал Дуров.

Таким образом, Telegram стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире, если не учитывать WeChat, ориентированный на Китай. На первом месте остается WhatsApp, который Дуров назвал упрощенной имитацией своего мессенджера.

Он отметил рост доходов Telegram. За прошедший год прибыль составила 547 млн долларов. По словам Дурова, разработчики WhatsApp долгое время безуспешно стремились замедлить развитие конкретной программы. Telegram стал прибыльным и, в отличие от соперника, сохранил свою независимость, подчеркнул основатель мессенджера.

Ранее, в декабре прошлого года, Дуров сообщил, что Telegram начал приносить прибыль спустя три года с начала программы монетизации. При этом общая выручка мессенджера в 2024 году превысила 1 млрд долларов.

Тогда его похвалил американский предприниматель Илон Маск. Выход Telegram на прибыль он назвал отличной работой.