Москва, 19 марта, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Матчи между игроками НХЛ и КХЛ растопят лед в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом 19 марта заявил президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион и депутат ГД Владислав Третьяк.

Alex Brandon/AP/TASS

«Два президента любят хоккей. И в Белом доме, когда «Вашингтон» выигрывал Кубок Стэнли, президент [США Дональд] Трамп отметил наших, и [хоккеиста Сергея] Бобровского, и бомбардира [Александра] Овечкина. Это еще раз говорит, что действительно через спорт можно выстраивать отношения на самом высоком уровне», — его слова цитирует Telegram-канал «Единой России».

Отмечается, что и раньше спорт и искусство помогали сплотить государства и становились символом мира. По словам Третьяка, даже в годы холодной войны СССР удалось сыграть восемь матчей со сборной Канады.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Вячеслав Фетисов назвал возможное проведение матчей между игроками КХЛ и НХЛ пасом миру на его мирное сосуществование.

«Прежде всего это налаживание отношений между людьми через хоккей. Хоккей сегодня — это команды, составленные из ребят из разных стран. Это такой символ того, что ребята вместе играют за одну идею, за одну победу, один кубок. Хоккей олицетворяет сегодня формулу мира», — уточнил парламентарий.

Еще один депутат ГД Сергей Боярский предположил, что хоккей символизирует сопернический характер отношений США и России. С ним согласился его коллега Сергей Морозов, который добавил, что хоть Москва и Вашингтон останутся соперниками, есть шанс, что соревнование будет по правилам и в духе классического спорта.

«Столь обстоятельный и очевидно уважительный разговор свидетельствует о том, что курс на мирное завершение конфликта останется неизменным. Это главное», — подытожил он.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора Трамп и президент России Владимир Путин детально обсудили ситуацию на Украине и подтвердили обоюдную приверженность мирному урегулированию. При этом обе стороны договорились о проведении в России и США матчей между НХЛ и КХЛ. В тот же день вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поддержал предложение провести хоккейные матчи с игроками КХЛ для сближения двух стран.

Ранее, в октябре, российский лидер отмечал, что мировой спорт превратился в площадку для политических игр. Он уточнил, что спорт необходимо очистить от политизации, двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку.