Вашингтон, 19 марта, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Технические группы России и США в ближайшие дни встретятся на внеочередных переговорах в Эр-Рияде. Об этом 19 марта заявил помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

Global Look Press/FashionPPS/Keystone Press Agency Эр-Рияд

У него состоялся телефонный разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

«Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, достигнутого президентом Трампом с Россией», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Трамп по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав соответствующее распоряжение.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров сообщил, что Россия и США проведут новую встречу 23 марта в Саудовской Аравии. По его словам, стороны согласовали проект договоренности по прекращению огня между РФ и Украиной не только по энергообъектам, но и по остальной инфраструктуре. Теперь будут обсуждаться детали, добавил спецпосланник.