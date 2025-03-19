Берёзовский, Свердловская область, 19 марта, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Березовский городской суд Свердловской области признал результаты выборов главы городского округа в думе Березовского незаконными, победительница Юлия Маслакова при этом ранее заявляла о снятии своей кандидатуры. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе суда.

VK/Березовский городской суд Свердловской области

«Административные иски Маслаковой Юлии Олеговны и Киндрась Михаила Николаевича удовлетворены. Признать незаконным решение думы Березовского муниципального округа от 30 января № 253 «Об избрании главы Березовского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса», — говорится в сообщении.

В суде отметили, что стороны могут обжаловать данное решение в Свердловском областном суде в течение месяца.

Ранее сообщалось, что Маслакова одержала победу на выборах мэра Березовского 30 января, набрав 17 голосов, в то время как бывший мэр Евгений Писцов набрал всего шесть голосов. После победы она не явилась на собственную церемонию вступления в должность и ни разу не появлялась на рабочем месте.

По данным SHOT, на выборы Маслакова шла в качестве технического кандидата, но главой города избрали именно ее. Telegram-канал писал, что ранее женщина работала в региональном управлении Федерального казначейства и была женой личного водителя Писцова.