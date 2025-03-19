Москва, 19 марта, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Были представлены полнофункциональные макетные образцы зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия «Крона». Об этом 19 марта сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

АО «Концерн «Калашников»

В числе образцов боевой модуль, двухдиапазонный радиолокационный комплекс и автоматизированное рабочее место командного пункта управления.

«Опыт противодействия большим и малым беспилотным летательным аппаратам противника, полученный в ходе спецоперации, навел нас на идею создать новый маневренный и высокоавтоматизированный комплекс, который способен эффективно противостоять даже самым сложным целям, включая малозаметные вражеские беспилотники и крылатые ракеты», — отметил гендиректор концерна Алан Лушников.

В пресс-службе «Калашникова» напомнили, что на февральской выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби демонстрировали экспортный вариант комплекса — «Крону-Э». ЗРК способен обеспечить прикрытие от ударов средств воздушного нападения на гособъекты, объекты городской инфраструктуры и спецгрузы в местах складирования. В качестве средств поражения комплекс способен применять управляемые ракеты 9М340 и 9М333.

Как передавало ИА Регнум, на IDEX 2025 «Калашников» также представил самоходное артиллерийское орудие «Лотос» калибра 120 мм. С помощью десантных парашютных систем оно может десантироваться с военно-транспортных самолётов с боевым расчётом внутри в полностью боеготовом состоянии.

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров в ходе выставки сообщил, что другой ЗРК, «Панцирь», в ходе модернизации в течение ближайшего времени будет оснащён лазерным оружием. По его словам, «Панцири» улучшают постоянно и недавно ЗРК получил мини-ракеты для борьбы с беспилотниками, что позволило ему не использовать для таких целей более дорогие зенитные управляемые ракеты.