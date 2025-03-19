Москва, 19 марта, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Российская сторона, сбив нацеленные на украинскую энергетическую инфраструктуру беспилотники после договоренности президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом, показала этим шагом соблюдение договоренностей. Об этом 16 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Минобороны уже сообщило: после того как была проявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», — рассказал он журналистам.

Представитель Кремля утончил, что, согласно данным военного ведомства, в этот момент в воздухе находилось семь российских беспилотных летательных аппаратов, которые были нацелены на объекты украинской энергетической инфраструктуры, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу.

Песков добавил, что беспилотники в этот момент уже выстраивались в боевой порядок, после чего шесть из них сбили из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и еще один — дежурным истребителем ВКС РФ.

«Поэтому наша система работает эффективно. Президент дал необходимые команды», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта Путин с Трампом подробно обсудили ситуацию на Украине. В ходе беседы глава государства подтвердил принципиальную приверженность России мирному урегулированию, при этом подчеркнув, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта на Украине и законные интересы Москвы в сфере безопасности.

Президент РФ также поддержал предложение своего коллеги из США о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Он дал российским военным соответствующее распоряжение.

Минобороны РФ 19 марта сообщило об атаке украинских беспилотников на объект энергетической инфраструктуры в России после достижения Путиным и Трампом договоренности о прекращении таких ударов. В оборонном ведомстве уточнили, что эта атака была призвана сорвать мирные инициативы главы Белого дома.

Позднее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что согласен с предложением Трампа о взаимном прекращении ударов России и Украины по инфраструктуре друг друга. При этом он начал выдвигать свои условия РФ о том, чтобы велся контроль за соблюдением соглашения и его главным субъектом были США. Кроме того, Зеленский заявил, что киевский режим также хочет составить список якобы гражданских, энергетических и инфраструктурных объектов, которые он намерен передать союзникам.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киеву нельзя верить в вопросе договоренностей о прекращении огня. Политик добавил, что задачей посреднической миссии Вашингтона в этом случае является разъяснение Киеву сути договоренностей с Москвой.