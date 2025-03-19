Красноярск, 19 марта, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Резкое потепление в Красноярском крае привело к активному таянию снега, из-за чего вода в реке Минусинке вышла из русла и размыла временную земляную насыпь. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

Telegram/Администрация Минусинска

«Существует угроза подтопления 120 жилых домов <> Спасатели ведомства информируют население. Выставлен временный гидрологический пост», — говорится в Telegram-канале министерства.

На место происшествия выехала аэромобильная группировка краевого управления МЧС. В нее вошли 50 специалистов и восемь единиц техники, в том числе два плавсредства и насосная станция. Всего к ликвидации последствий привлекли 247 спасателей и 57 единиц техники. Также подготовлены два пункта временного размещения.

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Как передавало ИА Регнум, глава МЧС РФ Александр Куренков 18 марта предупредил о высоком риске пожаров и весенних паводков в этом году. Он сообщил, что ряд рек в стране освободились от льда раньше обычного. Кроме того, в бассейнах отдельных рек из-за большого снежного покрова и его быстрого таяния скопилось много воды.

Президент России Владимир Путин в феврале провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудили подготовку к сезону паводков и пожаров. Ранее Куренков сообщил, что в 2024 году от подтоплений в стране пострадали более 1,5 тыс. населенных пунктов в 69 регионах.