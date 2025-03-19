Москва, 19 марта, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 230 военных в Курской области. Об этом 19 марта сообщило в Министерство обороны РФ.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БПЛА», — сообщили в ведомстве.

В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также в Сумской области.

Всего за время боевых действий ВСУ потеряли на курском направлении более 68 630 военных, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2204 боевые бронированные машины, 2473 автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта президент России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Он поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в курском приграничье, полностью освободить регион и подумать о создании зоны безопасности на территории Сумской области.

13 марта российские военные освободили город Суджу, а затем — населенные пункты Меловой и Подол. 15 марта также были освобождены Рубанщина и Заолешенка, которые расположены в непосредственной близости от Суджи.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов 17 марта рассказал, что сейчас украинские войска пытаются удержать хотя бы три населенных пункта в курском приграничье. По его словам, Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия и уже частично зашли в Сумскую область.