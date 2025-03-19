Москва, 19 марта, 2025, 17:12 — ИА Регнум. По искам Генпрокуратуры России в 2024 году государству возращены пять стратегических предприятий, четыре из которых были под иностранным контролем. Об этом 19 марта сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Их собственники давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективом не выполняли, налоги в полной мере не платили», — заявил он на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Кроме того, были выявлены случаи, когда владельцы предприятий передавали часть доходов украинским воинским формированиям, добавил глава ведомства. Генпрокуратура обратила в пользу государства имущество стоимостью почти 2,4 трлн рублей.

Как передавало ИА Регнум, на заседании коллегии Генпрокуратуры также присутствовал президент РФ Владимир Путин. В ходе выступления он назвал главной задачей ведомства надзор за соблюдением закона. Это является залогом справедливости, которая обеспечивает сплоченность общества и стабильность государства.

В январе Арбитражный суд Ростовской области на основании иска Генпрокуратуры РФ постановил передать в доход государства 100% долей стратегического предприятия ООО «Родные поля». Основанием стало то, что бенефициар компании имел не только российское, но и иностранное гражданство. В таких случаях необходимо иметь разрешение правительства РФ, но его не было.

Также в январе Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Московской области в связи с тем, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под контролем иностранных инвесторов. Это было сделано без согласования с правительством, хотя воздушная гавань является стратегическим предприятием. Ведомство требует взыскать 100% долей холдинга в доход государства.