* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 марта, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Признанного в России иноагентом журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию 19 марта внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом 19 марта сообщается на сайте Росфинмониторинга.

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Уточняется, что объединение, членами которого являются Александр и Лидия Невзоровы, добавлено в реестр организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Следственный комитет РФ в марте 2022 года возбудил против Невзорова уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ»). В апреле он был внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года МВД объявило Невзорова в розыск «по статье УК». В феврале 2023 года суд заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии за фейки о российской армии. В апреле того же года против него возбудили административное дело о разжигании ненависти или вражды.

В мае 2024 года МВД переобъявило Невзорова в розыск. Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать его экстремистом и обратить его имущество в доход государства. Как отметило ведомство, Невзоров и его жена Лидия используют имущество для осуществления экстремистской деятельности.