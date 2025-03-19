Вашингтон, 19 марта, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Россия и Соединенные Штаты Америки прорабатывают мораторий на удары по военным кораблям и гражданским судам в Черном море. Об этом 19 марта сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Алексей Павлишак/ТАСС

«Работаем над мораторием на удары по военным и гражданским кораблям в Черном море, грузовым судам с зерном и такими вещами», — заявил он в интервью в эфире телеканала Bloomberg TV.

Уиткофф добавил, что пока стороны договорились об остановке ударов по энергетическим объектам.

16 марта спецпосланник Трампа уже говорил о том, что в рамках диалога по Украине стороны обсуждают «потенциальную договоренность по Черному морю». Он добавил, что в числе других обсуждаемых вопросов — территориальные уступки со стороны Украины и тема Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент России Владимир Путин и Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер в ходе телефонного разговора подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию. Глава государства поддержал предложение президента США о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин дал российским военным соответствующее распоряжение.

При этом украинская сторона продолжила свои атаки. 19 марта киевский режим с помощью трех дронов атаковал объект российской энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае через несколько часов после достижения лидерами России и США договоренности о прекращении таких ударов. При этом в оборонном ведомстве уточнили, что российские силы противовоздушной обороны после приказа Путина обезвредили семь российских дронов, следовавших в сторону Украины.

Помимо украинского вопроса главы двух стран обсудили нормализацию двусторонних отношений. По итогам этих переговоров американский лидер допустил, что США могут наладить экономическое взаимодействие с Россией после перемирия на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 марта отметил, что, по его мнению, между Путиным и Трампом сложились отношения доверия и взаимопонимания. Лидеры двух стран намерены поэтапно идти по пути нормализации двусторонних отношений, считает представитель Кремля.