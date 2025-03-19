Москва, 19 марта, 2025, 16:39 — ИА Регнум. В Москве суд заменил французу Филиппу Дельпалю 3,5 года условно на реальный срок. Об этом стало известно 19 марта по итогам судебного заседания.

Владислав Шатило/РБК/ТАСС Филипп Дельпаль

«Суд постановил: ходатайство об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей удовлетворить», — сообщили в суде.

Отмечается, что Тверскому суду Москвы удалось заменить наказание на реальный срок со второй попытки. Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) настаивала на отправке фигуранта дела Baring Vostok о растрате 2,5 млрд рублей в колонию. Причиной этого стала неявка француза в комиссию, чтобы встать на учет в качестве условно осужденного.

Адвокат Дельпаля настаивал на невозможности поездки обвиняемого в РФ, так как у него истекла виза, прямое авиасообщение прекращено и по состоянию здоровья ему противопоказаны поездки.

Филипп Дельпаль — деловой партнер международного инвестора и основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Фонду принадлежал контрольный пакет акций банка «Восточный», однако в 2019 году миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов обвинил Калви в мошенничестве.

Как передавало ИА Регнум, летом 2021 года московский суд приговорил семерых фигурантов дела о растрате банка «Восточный» к условным срокам. Изначально Калви назначили 5,5 года условно, Дельпалю — 4,5 года условно, затем обоим срок смягчили на один год.

В начале 2022 года Калви и Дельпаль покинули территорию России. Они уехали из страны после того, как им была отменена мера пресечения в виде запрета на определенные действия. В июле 2024 года МВД объявило Дельпаля в федеральный розыск.