Москва, 19 марта, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных. Об этом 19 марта сообщило Министерство обороны РФ.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Также им предоставили возможность связаться с родственниками.

Они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом уведомил о предстоящем обмене с Украиной военнопленными по формуле 175 на 175. При этом отмечалось, что в качестве жеста доброй воли украинской стороне будут переданы 23 тяжелораненых бойца, находящихся на лечении в российских госпиталях.

Ранее Россия и Украина обменивались пленными 5 февраля по схеме 150 на 150, российские бойцы возвращались на Родину через Белоруссию. Также обмен пленными состоялся 15 января, Москва и Киев передали друг другу по 25 военнослужащих.