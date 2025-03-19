Вашингтон, 19 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Полного перемирия на Украине можно будет достичь в ближайшие несколько недель. Такое предположение 19 марта высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Переговоры о полноценном перемирии будут проходить в ближайшие дни. Я думаю, мы сможем выполнить задачу за пару недель», — заявил он в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Спецпосланник также добавил, что делегации США и России начнут проводить встречи в Саудовской Аравии в ближайшие дни для согласования условий прекращения боевых действий. По словам Уиткоффа, в первую очередь пройдут переговоры на экспертном уровне.

Ранее, 18 марта, Уиткофф заявил, что Россия и США проведут следующие переговоры 23 марта в саудовской Джидде, где проработают детали перемирия на Украине. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 марта уточнил, что Россия и США продолжают согласовывать дату следующих переговоров, а также состав участников. Эта работа продолжится до 20 марта.

18 марта президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор и подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер поддержал идею американской стороны о перемирии, но акцентировал внимание на необходимости устранить главные причины конфликта и учесть законные интересы России в области безопасности.

Путин также согласился с инициативой Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский президент сразу приказал командованию ВС РФ отменить соответствующие атаки. Позже, 19 марта, Песков добавил, что Россия, сбив свои БПЛА, нацеленные на энергоинфраструктуру Украины, показала, что соблюдает договоренности.

При этом в ночь на 19 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетический объект в станице Кавказской в Краснодарском крае. Это привело к разгерметизации резервуара с нефтью и возгоранию. Минобороны РФ назвало атаку попыткой сорвать мирные инициативы США.

Также Путин подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму и прекращение принудительной мобилизации на Украине.